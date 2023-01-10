Dark Passage, 2023 League of Legends kadrosunu açıkladı
Gamegar Haberleri
League of Legends Şampiyonluk Ligi 2023 Kış Mevsimi'nde mücadele edecek Dark Passage'ın 2023 League of Legends kadrosu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
2003 yılında kurulan Türkiye'nin ilk espor organizasyonu olan Dark Passage, 2012 yılında League of Legends arenasına katıldı. Dark Passage, 9 Ocak tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuru ile TCL 2023 Kış Mevsimi kadrosunu duyurdu.
DARK PASSAGE 2023 LEAGUE OF LEGENDS KADROSU
- Krzysztof "Kackos" Kubziakowski (Üst Koridor )
- İlyas Furkan "Stomaged" Güngör (Ormancı )
- Kang "Jool" Dong-soo (Orta Koridor )
- Hong "Bini" Geon-bin (Alt Koridor )
- Alihan "Pbd" Ocaklı (Destek )
Dark Passage takımının League of Legends koçu Cenk "EliWood" Parlak oldu.
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Dark Passage'ın Twitter hesabından yaptıkları League of Legends 2023 Kış Mevsimi kadrosu tanıtımında şu sözlere yer verildi:
"Dark Passage Bakım ve Huzur Evi iftiharla Sunar!
Üst Koridor'da uzaklardan bir dede, Krakow Yaşlı Bakım Merkezinden @KackosLoL, Ormancımız, uzun zamandır ŞL'de görmeyi beklediğiniz emektar olduğu kadar emekli de bir isim, Ankara, Eryaman Huzur Evinden @stomagedlol, Orta Koridor'da geçtiğimiz mevsim de bizimle beraber olan, takımı taşımaktan sırtı bükülen, yaşlı takım arkadaşlarını taşıması için geri çağırdığımız @Jool1230, Nişancı pozisyonunda geçtiğimiz mevsim BJK'den hatırlayacağımız, emeklilere yürümesi için yardımcı olacak @GeonbinH VEEEEE son olarak takımın demirbaşı, EYT'den emekliliğini taze alan, memur destek oyuncumuz @AlihanPbd ile beraber 2023 kadromuz ŞL'ye baston vurmaya geliyor! Tabii yaş ortalaması yüksek olduğu için biraz zaman alabilir ama iddialıyız..."