Dark Passage, 2023 League of Legends kadrosunu açıkladı

2003 yılında kurulan Türkiye'nin ilk espor organizasyonu olan Dark Passage, 2012 yılında League of Legends arenasına katıldı. Dark Passage, 9 Ocak tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuru ile TCL 2023 Kış Mevsimi kadrosunu duyurdu.

DARK PASSAGE 2023 LEAGUE OF LEGENDS KADROSU

Krzysztof " Kackos " Kubziakowski ( Üst Koridor )

" Kubziakowski ( ) İlyas Furkan " Stomaged " Güngör ( Ormancı )

" Güngör ( ) Kang " Jool " Dong-soo ( Orta Koridor )

" Dong-soo ( ) Hong " Bini " Geon-bin ( Alt Koridor )

" Geon-bin ( ) Alihan "Pbd" Ocaklı (Destek )

Dark Passage takımının League of Legends koçu Cenk "EliWood" Parlak oldu.

Dark Passage'ın Twitter hesabından yaptıkları League of Legends 2023 Kış Mevsimi kadrosu tanıtımında şu sözlere yer verildi:

"Dark Passage Bakım ve Huzur Evi iftiharla Sunar!

Üst Koridor'da uzaklardan bir dede, Krakow Yaşlı Bakım Merkezinden @KackosLoL, Ormancımız, uzun zamandır ŞL'de görmeyi beklediğiniz emektar olduğu kadar emekli de bir isim, Ankara, Eryaman Huzur Evinden @stomagedlol, Orta Koridor'da geçtiğimiz mevsim de bizimle beraber olan, takımı taşımaktan sırtı bükülen, yaşlı takım arkadaşlarını taşıması için geri çağırdığımız @Jool1230, Nişancı pozisyonunda geçtiğimiz mevsim BJK'den hatırlayacağımız, emeklilere yürümesi için yardımcı olacak @GeonbinH VEEEEE son olarak takımın demirbaşı, EYT'den emekliliğini taze alan, memur destek oyuncumuz @AlihanPbd ile beraber 2023 kadromuz ŞL'ye baston vurmaya geliyor! Tabii yaş ortalaması yüksek olduğu için biraz zaman alabilir ama iddialıyız..."