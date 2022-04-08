Çin takımları Güney Koreli oyuncunun peşine düştü! Kazancının 10 katını teklif ettiler

T1 Esports'un League of Legends oyuncusu Faker hakkında katıldığı bir podcast programında konuşan takım CEO'su Joe Marsh, oyuncularının geçmişte aldığı sözleşmeleri ve yüksek teklifleri gündeme getirdi. Teklif gelen oyunculardan biri ise dünyanın en iyi LoL oyuncusu olarak bilinen Faker'dı.

ÇİN LİGİNDEN 18 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ

2013 yılında kariyerine başladığı takım ile devam eden espor oyuncusu Faker'ın sözleşmesi Kasım 2022'de sona ereceğinin duyurulmasının ardından T1 CEO'su Marsh, Faker'a Çin liginden yıllık 18 milyon euro teklif geldiğini bildirdi.

"PARAYA İHTİYACI YOK, PARASI VAR"

CEO'nun podcast'te yaptığı röportajda, "Paraya ihtiyacı yok, parası var, süper başarılı, Kore'de gerçekten güçlü yatırımlar yaptı, yani kelimenin tam anlamıyla Faker Tower adında bir binası var." sözlerine yer vererek oyuncu için paranın ilk planda olmadığını belirtti.

TEKLİFLERE OLUMSUZ BAKIYOR

"Onun için gerçekten önemli olan bir ailesi var" diyen Marsh, T1 CEO'su olduktan sonraki ilk görevlerinden birinin Faker ile bir aile ilişkisi geliştirmek olduğunu açıkladı. Faker için paranın ikinci planda olduğu anlaşıldıktan sonra ise Çin takımlarından gelen tekliflere olumsuz yönde baktığı anlaşıldı.