Bohemia Interactive, sahte savaş görüntüleri oluşturmak için Arma 3'ü kullanmayı bırakma çağrısında bulundu

Gerçek savaş görüntüleri zannedilerek paylaşılan savaş çatışmalarının Arma 3'e ait olması nedeniyle geliştirici şirket Bohemia Interactive, görüntüleri kullanmayı bırakma çağrısında bulundu.

ARMA 3 GELİŞTİRİCİSİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Halkla İlişkiler Müdürü Pavel Krizka'nın Bohemia'nın internet sitesinde yayınlanan gönderisinde, "Arma 3'ün modern savaş çatışmalarını bu kadar gerçekçi bir şekilde simüle etmesi gurur verici olsa da gerçek hayattaki savaş görüntüleri ile karıştırılmasından ve savaş propagandası olarak kullanılmasından kesinlikle memnun değiliz." sözlerine yer verdi.

SAVAŞ GÖRÜNTÜLERİNİN ARMA 3 OLDUĞU ANLAŞILDI

Şubat 2022 tarihinde CNN Türk'ün Ukrayna'dan savaş görüntüleri diye paylaştığı videonun Arma 3'e ait olduğu çıkmıştı. Ukrayna, Rus uçaklarının topçu ateşini kesmek için füzeler ateşliyor metniyle yayınlanan savaş görüntülerinin Arma 3'e ait olduğu bildirildi.

Geliştirici şirket tam da bu durumu önlemek amacıyla yayınladığı duyuruda, "Bu videoları platform sağlayıcılarına bildirerek bu tür içeriklere karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Ancak çok etkisiz. Kaldırılan her videoyla birlikte her gün on video daha yükleniyor. Bununla başa çıkmanın en iyi yolunun önde gelen medya kuruluşları ve teyitçilere aktif olarak iş birliği yapmak olduğunu gördü." dedi.