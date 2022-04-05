Beşiktaş kadın takımı ön elemeleri geçti! 200 bin TL ödüllü lige katılmaya hak kazandılar
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Beşiktaş'ın elektronik spor takımı Beşiktaş Esports, Rebels Powered by DELL turnuvasında rakibi 7 State Esports Female'i 2-1'lik skor ile mağlup eden Siyah-Beyazlı kadın Valorant takımı, 200 bin TL ödüllü lige katılmaya hak kazandı.
Beşiktaş Esports'un Twitter hesabından yaptığı duyuruda Rebels Powered by DELL Valorant turnuvasında rakibini 13-8 ve 13-2 skorlarla 2-1 mağlup ettiğini açıkladı.
Galibiyet sonrası ön elemeleri geçen Beşiktaş Esports Kadın Valorant takımı, Dell Technologies'in sponsorluğunda bulunduğu 200 bin TL'lik ödül havuzu bulunan lige katılmaya hak kazandı.
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Beşiktaş Esports'un resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide, "REBELS POWERED by DELL turnuvasında rakibimiz 7 State Esports Female ekibini 13-8 ve 13-2 skorlarla 2-1 mağlup edip lige katılmaya hak kazanıyoruz. Helal kızlar!" sözlerine yer verildi.
Nisan'da başlayacak Powered by DELL turnuvası 6 ay sürecek. Turnuvada katılımcı takımları toplam 200 bin TL'lik bir ödül havuzu bekleyecek. 4 davetli ve 4 açık elemeden gelen takım olmak üzere 8 kadın takım mücadele edecek.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022