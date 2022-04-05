Beşiktaş kadın takımı ön elemeleri geçti! 200 bin TL ödüllü lige katılmaya hak kazandılar

Beşiktaş Esports'un Twitter hesabından yaptığı duyuruda Rebels Powered by DELL Valorant turnuvasında rakibini 13-8 ve 13-2 skorlarla 2-1 mağlup ettiğini açıkladı.

200 BİN TL ÖDÜLLÜ LİGE KATILMAYA HAK KAZANDI

Galibiyet sonrası ön elemeleri geçen Beşiktaş Esports Kadın Valorant takımı, Dell Technologies'in sponsorluğunda bulunduğu 200 bin TL'lik ödül havuzu bulunan lige katılmaya hak kazandı.

"HELAL KIZLAR"

Beşiktaş Esports'un resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide, "REBELS POWERED by DELL turnuvasında rakibimiz 7 State Esports Female ekibini 13-8 ve 13-2 skorlarla 2-1 mağlup edip lige katılmaya hak kazanıyoruz. Helal kızlar!" sözlerine yer verildi.

TURNUVA 6 AY SÜRECEK

Nisan'da başlayacak Powered by DELL turnuvası 6 ay sürecek. Turnuvada katılımcı takımları toplam 200 bin TL'lik bir ödül havuzu bekleyecek. 4 davetli ve 4 açık elemeden gelen takım olmak üzere 8 kadın takım mücadele edecek.