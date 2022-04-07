Asyalı oyuncuya şike iddiası nedeniyle soruşturma açıldı

Çin'deki League of Legends için en üst düzey profesyonel ligi olan LPL yetkilileri tarafından LGD Gaming'in Jay kullanıcı adlı oyuncusu Chen Bo'ya 2021-2022 sezonunda yer aldığı maçlarda şike yaptığı nedeniyle soruşturma açıldı.

ŞİKE NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

LGD Gaming'in League of Legends kadrosunda orta koridor oyuncusu Chen "Jay" Bo'nun LPL 2022 bahar döneminde yer aldığı önemli maçları bilerek kaybettiğine dair sızdırılan özel mesajları sonrası LPL yetkilileri tarafından oyuncuya şike soruşturma davası açıldı.

MAÇLARI BİLEREK KAYBETTİRİYOR

Profesyonel espor oyuncusu Chen Bo hakkında açılan şike soruşturması hala devam ederken, oyuncu hakkında sızdırılan mesajların teyiti hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

ŞİKE NEDENİYLE 38 OYUNCUNUN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Çin Liginde geçtiğimiz sezon şike nedeniyle büyük bir operasyon başlatılmıştı. LPL liginin 2020-2021 sezonunda başlatılan şike operasyonunda 38 profesyonel espor oyuncusunun ve takım antrenörlerinin şike yaptığı gerekçesiyle lisansları iptal edildi.

Chen Bo