Asyalı oyuncuya şike iddiası nedeniyle soruşturma açıldı
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Çin merkezli espor takımı LGD Gaming'in League of Legends kadrosunda yer alan espor oyuncusu Chen Bo'nun önemli maçları bilerek kaybettiğini itiraf ettiği mesajlarının sızdırılması sonrası oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Çin'deki League of Legends için en üst düzey profesyonel ligi olan LPL yetkilileri tarafından LGD Gaming'in Jay kullanıcı adlı oyuncusu Chen Bo'ya 2021-2022 sezonunda yer aldığı maçlarda şike yaptığı nedeniyle soruşturma açıldı.
LGD Gaming'in League of Legends kadrosunda orta koridor oyuncusu Chen "Jay" Bo'nun LPL 2022 bahar döneminde yer aldığı önemli maçları bilerek kaybettiğine dair sızdırılan özel mesajları sonrası LPL yetkilileri tarafından oyuncuya şike soruşturma davası açıldı.
Profesyonel espor oyuncusu Chen Bo hakkında açılan şike soruşturması hala devam ederken, oyuncu hakkında sızdırılan mesajların teyiti hakkında bir bilgi paylaşılmadı.
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Çin Liginde geçtiğimiz sezon şike nedeniyle büyük bir operasyon başlatılmıştı. LPL liginin 2020-2021 sezonunda başlatılan şike operasyonunda 38 profesyonel espor oyuncusunun ve takım antrenörlerinin şike yaptığı gerekçesiyle lisansları iptal edildi.