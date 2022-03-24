Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu - Haberler

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Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'nin elektronik spor takımı Fenerbahçe Espor, League of Legends Akademi Ligi Finali'nde Papara Supermassive Blaze ile karşılaştı. Final maçında Supermassive'i eleyen Fenerbahçe Espor şampiyonluğunu duyurdu ve kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin elektronik spor kulübü Fenerbahçe Espor, Akademi Ligi'nin final mücadelesinde Papara Supermassive Blaze ile karşılaştı. Supermassive ile dört kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Espor, 3-1'lik skor ile League of Legends Akademi Ligi kupasının sahibi oldu.

Akademi Ligi Final karşılaşmasında Supermassive ile karşılaşan Sarı-Lacivertli takım Fenerbahçe Espor'un akademi kadrosu, Supermassive'i 3-1'lik skor ile mağlup ederek League of Legends'ta kupanın sahibi oldu.

Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

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Yarı final karşılaşmasında Dark Passage'ı 3-1'lik skor ile eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırmayı başarmıştı. Fenerbahçe Espor, finalde karşılaştığı Papara Supermassive Blaze takımını da 3-1'lik skor ile mağlup ederek Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu oldu.

Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe Espor'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi Şampiyonu: FENERBAHÇE! Finalde Papara Supermassive Blaze'i 3-1'lik skorla mağlup ederek Akademi Ligi şampiyonu oluyoruz. Oynanan dört maçlık Kış Mevsimi final serisinin en değerli oyuncusu ise Efehan "361efe" Ordulu oldu.

Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

League Of Legends, Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe, Espor, Gamegar,, Haberler

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