Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'nin elektronik spor kulübü Fenerbahçe Espor, Akademi Ligi'nin final mücadelesinde Papara Supermassive Blaze ile karşılaştı. Supermassive ile dört kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Espor, 3-1'lik skor ile League of Legends Akademi Ligi kupasının sahibi oldu.

KUPANIN SAHİBİ FENERBAHÇE OLDU

Akademi Ligi Final karşılaşmasında Supermassive ile karşılaşan Sarı-Lacivertli takım Fenerbahçe Espor'un akademi kadrosu, Supermassive'i 3-1'lik skor ile mağlup ederek League of Legends'ta kupanın sahibi oldu.

2022 KIŞ MEVSİMİ ŞAMPİYONU: FENERBAHÇE

Yarı final karşılaşmasında Dark Passage'ı 3-1'lik skor ile eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırmayı başarmıştı. Fenerbahçe Espor, finalde karşılaştığı Papara Supermassive Blaze takımını da 3-1'lik skor ile mağlup ederek Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin şampiyonu oldu.

FİNALİN EN İYİ OYUNCUSU EFEHAN ORDULU SEÇİLDİ

Fenerbahçe Espor'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi Şampiyonu: FENERBAHÇE! Finalde Papara Supermassive Blaze'i 3-1'lik skorla mağlup ederek Akademi Ligi şampiyonu oluyoruz. Oynanan dört maçlık Kış Mevsimi final serisinin en değerli oyuncusu ise Efehan "361efe" Ordulu oldu.