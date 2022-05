60 dolar değerindeki Xbox Live Gold Mayıs ayı oyunları erişime açıldı - Haberler

Mayıs ayının Xbox Live Gold ücretsiz oyunları açıklandı. Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkış yapıyor. Peki, Xbox Live Gold Mayıs ayı oyunları neler? Xbox Live Gold ücretsiz oyunları neler? İşte detaylar...

XBOX LIVE GOLD MAYIS 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Yoku's Island Express ($19.99) : 1 – 31 Mayıs

: 1 – 31 Mayıs The Inner World – The Last Wind Monk ($19.99) : 16 Mayıs – 15 Haziran

: 16 Mayıs – 15 Haziran Hydro Thunder Hurricane ($9.99) : 1 – 15 Mayıs

: 1 – 15 Mayıs Viva Pinata Party Animals ($9.99): 16 – 31 Mayıs

Yoku's Island Express

Yoku'nun tek yapmak istediği, tropik bir cennetteki yeni işinde parsel dağıtan ışınları emmektir. Ama önce başkalarına yardım ederek adayı geçmeli ve huzursuz bir uykuda sıkışıp kalmış eski bir tanrıyı uyandırmaya çalışmalıdır. Mokumana'nın renkli açık dünyasını keşfedin, langırt becerilerinizi test edin ve dost canlısı yerlilere yardım etmek için vahşi yeni güçlendirmeler kazanın.

The Inner World – The Last Wind Monk

Son rüzgar keşişini bulmak ve flüt burnu tahtının varisi olarak Robert'ın kaderini yerine getirmek için Asposia'da bir maceraya atılın. Robert, Laura, saptan uçan asi veya hiç uçmayan güvercin Peck olarak oynamak arasında sorunsuzca geçiş yapın. Bu büyüleyici macera oyunu zeka oyunları, mizah, güzel müzik ve çok sayıda kalp ile doludur.

Hydro Thunder Hurricane

Monster Island ve Bermuda Triangle gibi her biri devasa sıçramalar, bırakmalar, gizli kısayollar ve yok edilebilir nesnelerle dolu on bir gizemli yarış ortamında hızla ilerleyin. Çeşitli modları denerken ve bitiş çizgisini ilk geçen olmak için yarışırken aqua anarşisini serbest bırakın.

Viva Pinata Party Animals

Herkes için çok eğlenmeye hazır olun! Hudson Horstachio, Franklin Fizzlybear ve diğerleri olarak yarış etkinlikleriyle karışık 40'tan fazla mini oyunda yarışın. En fazla şekeri almak ve kazanan olarak taçlandırılmak için kazançlarınızı ve bonuslarınızı birleştirin