HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Galericiler için yetki belgesinde 31 Ağustos son tarih

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2. el motorlu kara taşıtları alım satımı yapanların 31 Ağustos'a kadar yetki belgesi almak zorunda olduklarını belirtti.

Galericiler için yetki belgesinde 31 Ağustos son tarih
17.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:06

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2. el motorlu kara taşıtları alım satımı yapanların 31 Ağustos'a kadar yetki belgesi almak zorunda olduklarını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazetede yayınlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliği ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre oto kiralama işi yapan firmaların en az 1 yıl süreyle kiraladıkları araçların satışları yönetmelik hükümlerinden muaf tutulacaklar. Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla motorlu kara taşıtı satışı aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek. Galericilerin yetki belgesi almalarında işyeri için aranan fiziki şartlar yönetmelikten çıkarıldı, bunun yerine yetki belgesi almadan önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları ve ruhsat için aranan işyeri fiziki şartlarını karşılamaları hususu getirildi. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ve uyarılara rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya aynı takvim yılında aykırılığı tekrarlayan işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceği kararına varıldı."dedi

"Ödemeler elektronik sistem üzerinden yapılacak"

İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında ödemelerin elektronik sistem üzerinden yapılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Uğurdağ, "Elektronik sistemin kullanılmasının bedeli satıcıya yüklenmiştir. Taşıt teslim belgelerinin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler tarafından en az 5 yıl saklanması zorunlu tutuldu. Bunların yanı sıra, internet sitelerine motorlu kara taşıtı ticareti yapan firmalar tarafından verilen ilanlarda; 01.01.2021 tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan firmaların ilgili internet sitesine üyeliğine izin verilmeyecektir. Motorlu kara taşıtı ticareti yapan firmalarda mesleki yeterlilik belgesi sahibi alım satım sorumlusu veya danışmanı istihdam etmek zorunlu kılınmıştır. 15.08.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olan firmaların işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve 09.06.2020 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan firmaların da ayrıca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren belgeyi 30.06.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine yüklemeleri veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Buna uymayanların yetki belgesi iptal edilecektir." diye konuştu.

Uğurdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "15.08.2020 tarihinden önce sınava girerek seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi almış alım satım danışmanlarının mesleki yeterlilik belgeleri geçerli kılınmış, ancak bu tarihten sonra alım satım danışmanları için seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olmuştur. 01.01.2021 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ve iletişim bilgilerini 31.01.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemi üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmeleri zorunluluğu getirilmiştir" - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Dünya
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Dünya
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun Hacı Bektaş Veli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Nihat Doğan İbrahim Büyükak
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Galericiler için yetki belgesinde 31 Ağustos son tarih - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 19:07:24. #1.14#
title