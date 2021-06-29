Galatasaraylı eski futbolculardan Burak Elmas'a ziyaret

Galatasaraylı eski futbolcular, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Galatasaraylı eski futbolcular, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı eski futbolcular Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Burak Elmas ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.

Burak Elmas'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği eski futbolcular, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar