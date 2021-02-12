Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, 3 Galatasaraylı futbolcu için suç duyurusunda bulundu

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, derbi maçının ardından Galatasaraylı Marcao, Arda Turan ve Etebo'yla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddelerinden cezalandırılmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu.

Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ve Oghenekaro Peter Etebo hakkında, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında çekilen görüntülerle ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddelerinden cezalandırılmaları istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğince (HUFEDER) hazırlanan suç duyurusu dilekçesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

"BU FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINI ÇOCUK PARKINA ÇEVİRDİ"

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Şubat'ta Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir müsabaka gerçekleştiği ve konuk takım oyuncularının, futbolcular için tahsis edilen soyunma odasını kullandıkları belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Önemle belirtmek isteriz ki, tahsis edilen bu odalar 6222 sayılı Kanun'un 17. maddesi kapsamında 'kamu malı' sayılmaktadır. Suç teşkil eden eylemlerin olduğu müsabaka günü, hakem düdüğüyle biten maçın ardından konuk takım futbolcuları kendilerine tahsis edilen soyunma odasına geçmişlerdir. Lakin kullanım için tahsis edilen bu oda, şüpheli futbolcular tarafından adeta çocuk parkına çevrilmiş, hatta daha da ileri gidilerek küfürlerin havada uçuştuğu bir ortam haline getirilmiştir. Olayların video kayıtları dilekçede sunulmuştur."

3 FUTBOLCU İÇİN DE FARKLI SUÇ DUYURUSU

Şüpheli futbolcu Arda Turan'ın "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarının işlemesinin yanı sıra sporda şiddete de teşvik ettiği öne sürülen dilekçede, Marcao'nun da "mala zarar verme" suçundan cezalandırılması istendi.

Etebo'nun, söz konusu olayı kayda aldığı ve kendi şahsi hesabı üzerinden canlı yayında milyonlarca insanın izlemesine sebebiyet verdiği belirtilen dilekçede, şüphelilerin 6222 sayılı Kanun uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.

Dilekçede ayrıca bu kişiler hakkında, müsabakalara çıkacak kadroya dahil olmadıkları resmi maçlarda, soruşturmanın başlamasıyla seyirden yasaklama kararı verilmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya