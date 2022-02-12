Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 12 Şubat Cumartesi Süper Lig Galatasaray - Kayserispor maçının gollerini kim attı?
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2021-2022 Süper Lig 25. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Yukatel Kayserispor arasında oynanıyor. Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray - Yukatel Kayserispor kaç kaç? Galatasaray - Yukatel Kayserispor golleri kim att
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Yukatel Kayserispor arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı bitti mi? Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 12 Şubat Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı hakkında bilgiler!
Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. ilk yarı 0-0 tamamlandı.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.
İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 0 - 0 KAYSERİSPOR
Kayserispor 1-0 öne geçti. Maçta 1-1 eşitlik var. Galatasaray beraberliği yakaladı.
Kayserspor'un golleri:
- 69. dakika : Miguel Felipe Nunes Cardoso
Galatasaray'ın golleri:
- 85. dakika : Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 1 KAYSERİSPOR
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.
- Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.
- Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(AVAR)
EMRE KARGIN(AVAR)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
HASAN ONAR(Temsilci)
ENGİN IŞIK(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)