Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 12 Şubat Cumartesi Süper Lig Galatasaray - Kayserispor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Yukatel Kayserispor arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı bitti mi? Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 12 Şubat Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı hakkında bilgiler!

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. ilk yarı 0-0 tamamlandı.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 0 - 0 KAYSERİSPOR

Kayserispor 1-0 öne geçti. Maçta 1-1 eşitlik var. Galatasaray beraberliği yakaladı.

Kayserspor'un golleri:

69. dakika : Miguel Felipe Nunes Cardoso

Galatasaray'ın golleri:

85. dakika : Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 1 KAYSERİSPOR

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.

Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis. Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(AVAR)

EMRE KARGIN(AVAR)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

HASAN ONAR(Temsilci)

ENGİN IŞIK(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)

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