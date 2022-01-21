Galatasaray yönetimine yönelik bir tepki de Felipe Melo'dan! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi - Haberler Spor
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Galatasaray yönetimine yönelik bir tepki de Felipe Melo'dan! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılması ve art arda alınan mağlubiyetler nedeniyle yönetime olan öfke büyüyor. Dün akşam 3-1 mağlup olunan Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarların istifaya davet ettiği yönetime yönelik bir tepki de Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan geldi. Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan yönetim için flaş bir paylaşım geldi. Melo, bir fotoğrafını Burak Elmas istifa yazılı notla paylaşan taraftarın paylaşımını, kendi hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusunun bu hareketi, sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

İşte Felipe Melo'nun paylaşımı:

Galatasaray yönetimine yönelik bir tepki de Felipe Melo'dan! 'İstifa' paylaşımı büyük ses getirdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Sosyal Medya, Burak Elmas, Galatasaray, Felipe Melo, Brezilya, Spor, Haber

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Yorumlar (1)
YİGİT TÜRKALP:fatih terim in aslan oğlu Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
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