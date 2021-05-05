Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğinin duyurulmasının ardından yönetim kanadından istifalar geldi.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğinin duyurulmasının ardından yönetim kanadından istifalar geldi. Galatasaraylı yöneticiler Mahmut Recevik ve Prof. Dr. Emre Erdoğan, istifa ettiğini açıkladı.

Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi.Galatasaraylı yönetici Prof. Dr. Emre Erdoğan da sosyal medya hesabından istifayı doğruladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı