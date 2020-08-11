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Galatasaray, yeni sponsoruyla sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için araç kiralama şirketi SIXT ile 2 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Galatasaray, yeni sponsoruyla sözleşme imzaladı
11.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:28
Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için araç kiralama şirketi SIXT ile 2 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Sponsorluk anlaşması için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar,  SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, yönetim kurulu üyesi Müge Çetin ile genel müdür Murat Timur katıldı.BAŞKAN CENGİZ: YAKLAŞIK 60 MİLYON LİRALIK BİR OLANAK SAĞLANDIMustafa Cengiz, törende yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi spor kulüplerinin de zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kulüplerimiz maalesef pandemi döneminde seyircisiz oynadı, sponsorluk gelirleri ve taraftar desteği açısından zor duruma düştü. Bu zor durum Galatasarayımızın marka değerinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan SIXT bize müthiş bir teklifle geldi. İki yılda 40 milyon lirayı aşkın bir tutar ile göğüs sponsorumuz oldu. Bunun kardeş kuruluşu olan Magdeburger de 18 milyon lirayla sırt sponsoru oldu. Yaklaşık 60 milyon liralık bir olanak sağlandı. Galatasaray ve Türk futbolu adına bu örnek davranıştan dolayı SIXT'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bu zorlu koşullarda bize sponsor olarak geleceğe olan güveni gösterdi."

Özgür Cem Hancan ise Galatasaray'a sponsor olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Uluslararası platformda kendini çok seçkin bir şekilde kanıtlamış, dünyanın ve Türkiye'nin en nadide kulüplerinden biri olan Galatasaray ile yine dünyanın en büyük otomobil kiralama şirketlerinden olan SIXT arasında çok güzel bir anlaşmaya imza atmış bulunuyoruz. Galatasaray bugün sadece Avrupa'da 7 milyondan fazla taraftarı olan, dünyada milyonlarca taraftarı olan çok değerli bir kulüp. Biz bu kulübün sponsoru olmaktan çok gurur duyuyoruz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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