Galatasaray ve Fenerbahçe sevince boğdu! Sıralamada Yunanistan'ı geçtik - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe sevince boğdu! Sıralamada Yunanistan'ı geçtik

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

UEFA ülke puan sıralamasında Fenerbahçe'nin galibiyeti, Galatasaray'ın beraberliği ile 19. sıradan 18. sıraya yükseldik. Rakip takımların kaybettiği haftada avantajı kaptık. En ciddi rakibimiz Yunanistan, gerimize düştü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimizin durgun başladığı Avrupa sezonunda son olarak dümendeki Galatasaray'ın yanına Fenerbahçe de eklendi. Sarı-Lacivertliler, 2 puanda olduğu grubunda Antwerp zaferiyle 5 puana yükseldi. Aslan, bilindiği gibi bu sezon ülkemize en çok puan kazandıran temsilcimiz.

Galatasaray ve Fenerbahçe sevince boğdu! Ülke puanında sıçrayış

HEPSİ KAYBETTİ

Yunan takımları PAOK ve Olympiakos kaybetti. Güney Kıbrıs takımları Anarthosis ve Omonia berabere kaldı. Dün aldığımız galibiyet ve beraberlikle haftayı kazançlı kapattık. Biz 18, Yunanistan 19. sıraya yerleşti.

DEVLER LİGİ AŞKINA

Temsilcilerimiz bu sezon gerekli puanları toplayamaz ve ilk 15'te bitiremezsek, 2023-24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım yolluyoruz. O da gruplara değil, play-off turuna gidiyor. Avrupa Ligi'ne de takım gönderemiyoruz. 15 dışında bitirirsek 3 takım Konferans Ligi'ne gidiyor.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Mert Hakan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'nı unutmadı

Mert Hakan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'nı unutmadı

 Galatasaray'da sinirler tavan yaptı! Çıldıran Diagne'yi kimse tutamadı

Galatasaray'da sinirler tavan yaptı! Çıldıran Diagne'yi kimse tutamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title