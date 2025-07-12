Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak hazırlık maçının yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

Galatasaray ile Ümraniye spor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Maçın yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceği taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. "Galatasaray – Ümraniye spor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan canlı izlenebilecek?" soruları sporseverlerin en çok yanıt aradığı konular arasında.Peki, Galatasaray Ümraniye spor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniye spor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?İşte, karşılaşmaya dair öne çıkan tüm ayrıntılar...

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniye spor ile özel bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadele ile hem fiziksel durumunu gözden geçirecek hem de teknik heyet farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Karşılaşma, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü oynanacak ve mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Ümraniye spor arasında oynanacak bu hazırlık karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı izlenebilecek. Maç, GSPlus Premium ve S Sport Plus platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu özel karşılaşmayı hem Galatasaray'ın dijital platformu üzerinden hem de spor içerikli dijital yayın kanalı olan S Sport Plus'tan takip edebilecek.

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