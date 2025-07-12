Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Galatasaray maçı nereden izlenir? - SON DAKİKA

Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Galatasaray maçı nereden izlenir? - SON DAKİKA
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Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak hazırlık maçının yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte, detaylar…

Galatasaray ile Ümraniye spor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. Taraftarlar, bu özel mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. "Galatasaray – Ümraniye spor maçı nerede yayınlanacak, hangi platformdan canlı izlenir?" soruları spor gündeminde öne çıkıyor. Hazırlık maçının yayın saati ve kanal bilgisi ise futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile özel bir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve Ümraniyespor Stadı'nda gerçekleşecek.

Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Galatasaray maçı nereden izlenir? - SON DAKİKAÜmraniyespor - Galatasaray maçı nereden izlenir

Futbolseverlerin merakla beklediği Ümraniyespor – Galatasaray hazırlık maçı, GSPlus Premium ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın son durumunu görmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın detaylarını yakından takip ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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