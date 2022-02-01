Galatasaray transfere doymuyor! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bafetimbi Gomis, Pulgar ve genç kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Gedson Fernandes'i de renklerine bağlamak için uğraşıyor. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Ukraynalı forvet Artem Dovbyk.

GALATASARAY İLE MASAYA OTURDU

Fotomaç'ın Ukrayna basınından aktardığı habere göre, Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk için transfer masasına oturdu. Öte yandan Dnipro'nun ilk 11'de Artem Dovbyk'i değerlendirmesine rağmen Galatasaray ile masaya oturduğu bilgisine yer verildi.

ATTIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKTİ

Artem Dovbyk, bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 14 gol 5 asist üretmişti.

Haberler.com - Spor