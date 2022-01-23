Galatasaray-Trabzonspor - Haberler Spor
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Galatasaray-Trabzonspor

Galatasaray-Trabzonspor
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau,...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Galatasaray- Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Puchacz, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Karaoğlan, Spor, Haber

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