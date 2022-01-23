Galatasaray-Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau,...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Galatasaray- Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Puchacz, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius