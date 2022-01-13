Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi - Haberler Spor
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Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Spor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent'in ekibine tercüman olarak Marc Gonzalo getirildi. Dün ilk idmanda Torrent'in yanında sahaya çıkan Marc Gonzalo'nun, geçmişi ve daha önce yaptığı paylaşımların ortaya çıkmasının ardından görevine son verildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Domenec Torrent, 4 kişilik ekibiyle göreve başladı.

Uzun yıllardır kulüpte tercümanlık yapan Mert Çetin'in yerine Marc Gonzalo'nun getirilmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Gonzalo, katıldığı programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, 'Siyah, beyaz' şeklinde tezahürat yapmıştı. Ayrıca Marc Gonzalo'nun bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynadığı ortaya çıktı.

Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi

Ayrıca Gonzalo, 2006-2009 yılları arasında Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Marcelo Carrusca'nın Aslan'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuş ve Galatasaray'dan 'Malum takım' diye bahsetmişti.

Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Metin Öztürk, "Tercümanımız Mert Çetin'in yerine getirilen Marc Gonzalo Martinez, bir şov programında Beşiktaşlı olduğunu söylüyor, Galatasaray'a "malum takım" diyor, siz de onu alıp iletişimimizde köprü olma görevi veriyorsunuz öyle mi?" diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi

Ortaya çıkan bu gerçekler sonrasında Galatasaray taraftarı, Martinez kararı nedeniyle yönetime ateş püskürürken divan üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yeni tercümanın görevine bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu. Tepkiler sonrası "MarcGonzalo" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

Bu şekilde gündeme gelen ve taraftarın tepkisini çeken Marc Gonzalo Martinez, 24 saat geçmeden görevinden uzaklaştırıldı ve bugün idmanda yer almadı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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