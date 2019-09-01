Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor
- Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyorİSTANBUL - Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao'yu Genel Havacılık önünde beklemeye başladı.
- Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor
İSTANBUL - Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao'yu Genel Havacılık önünde beklemeye başladı.
Galatasaray'ın Fransa ekiplerinden Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao'yu, sarı-kırmızılı taraftarlar beklemeye koyuldu. Günün erken saatlerinde Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarlar, meşalelerle yeni yıldızlarının İstanbul'a inmesini bekliyor.
Sarı-kırmızılı taraftalar, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.