Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir dokunuş yaptı! Son haline beğeni yağıyor - Haberler Spor
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Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir dokunuş yaptı! Son haline beğeni yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde bir sarı-kırmızılı taraftarın Falcao formasına yaptığı düzeltme büyük ilgi gördü. F ve L harflerinin yerine M ve R harflerini yapıştıran taraftar, formada yazan ismi Marcao şeklinde değiştirdi.

Avrupa Ligi E Grubu'nda zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Kritik maç öncesi seyirci kapasite sınırının sarı-kırmızılı kulüp tarafından kaldırılması sonrası taraftarlar Nef Stadyumu'na akın etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Sarı-kırmızılı bir taraftarın Falcao formasına yaptığı küçük düzeltme ise büyük ilgi çekti. F ve L harflerinin yerine kağıda yazdığı M ve R harflerini yapıştıran taraftar, formadaki ismi Marcao olarak değiştirdi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılan görsele beğeni yağdı.

Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir dokunuş yaptı! Son haline beğeni yağıyor

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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