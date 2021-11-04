Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir dokunuş yaptı! Son haline beğeni yağıyor

Avrupa Ligi E Grubu'nda zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Kritik maç öncesi seyirci kapasite sınırının sarı-kırmızılı kulüp tarafından kaldırılması sonrası taraftarlar Nef Stadyumu'na akın etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Sarı-kırmızılı bir taraftarın Falcao formasına yaptığı küçük düzeltme ise büyük ilgi çekti. F ve L harflerinin yerine kağıda yazdığı M ve R harflerini yapıştıran taraftar, formadaki ismi Marcao olarak değiştirdi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılan görsele beğeni yağdı.

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