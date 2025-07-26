Galatasaray-Strasbourg maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Galatasaray-Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak, MUHTEMEL 11'LER KİM?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceğini, yayınlanacağı kanalı ve sahaya çıkacak muhtemel 11'leri merak ediyor. Peki, Galatasaray – Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel kadrolar kimlerden oluşuyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY-STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Strasbourg arasında oynanacak hazırlık maçı, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray-Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak

GALATASARAY-STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİM?

Galatasaray Muhtemel 11:

Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz