Galatasaray-Strasbourg maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Galatasaray-Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak, MUHTEMEL 11'LER KİM?
Galatasaray'ın Strasbourg ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi yayın bilgisi ve kadro detayları araştırılmaya devam ediyor. Karşılaşmanın şifresiz olup olmayacağı ve muhtemel 11'leri ise futbolseverlerin gündeminde. Peki, Galatasaray-Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak, MUHTEMEL 11'LER KİM? İşte maçla ilgili merak edilenler...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceğini, yayınlanacağı kanalı ve sahaya çıkacak muhtemel 11'leri merak ediyor. Peki, Galatasaray – Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel kadrolar kimlerden oluşuyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
GALATASARAY-STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Strasbourg arasında oynanacak hazırlık maçı, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY-STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİM?
Galatasaray Muhtemel 11:
Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz