Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın, Strasbourg ile oynayacağı maç futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, "Galatasaray – Strasbourg maçı saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt ararken, maçın hangi platformdan canlı yayınlanacağı büyük merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Strasbourg hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık programı kapsamında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Hazırlık mücadelesi, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Maç, İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak.

Galatasaray – Strasbourg karşılaşması, hem yeni transferlerin performansı hem de takımın genel form durumu açısından büyük önem taşıyor.

Galatasaray-Strasbourg hangi kanalda canlı yayınlanacak

GALATASARAY-STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Strasbourg arasında oynanacak hazırlık maçı, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.