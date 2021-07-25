Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci maçında PSV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci maçında PSV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci ayağında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk yirmi dakikalık bölümünde kuvvet çalışması ve dinamik ısınma yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Yeni transfer Alexandru Cicaldau takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçı hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
Cicaldau nasıl söyleniyor? Rumen futbolcu isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı
Cicaldau nasıl söyleniyor? Rumen futbolcu isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı
Yeni Aslan Cicaldau turp gibi çıktı! Kulübün efsanesi Hagi'ye de bir mesaj yolladı
Yeni Aslan Cicaldau turp gibi çıktı! Kulübün efsanesi Hagi'ye de bir mesaj yolladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Sarıgül
Magazin Buse Varol Seda Bakan Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 17:28:42. #1.14#

title