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Galatasaray, Onyekuru'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

03.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:18
Galatasaray, Onyekuru'yu KAP'a bildirdi

Kulübü, 'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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