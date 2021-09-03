Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar

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Türk futbolunun son yıllardaki en büyük krizlerinden olan Oğulcan Çağlayan'ın lisans konusu en sonunda tatlıya bağlandı. 10 Eylül'de UEFA'dan gelecek parayla ödemeyi planlayan TFF'ye Galatasaray'dan, "O günü beklersek ne Türkiye'de ne de Avrupa'da oynatabiliriz. Parayı biz hemen ödeyelim ve lisansı alalım" mektubu gönderildi ve kriz çözüldü.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, UEFA'dan gelecek yayın parasını beklemeden harekete geçti ve Rizespor'a Oğulcan Çağlayan için 1.2 milyon euro ve 506 bin TL'lik tazminatı ödedi.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar

"BİZE SONRA VERİRSİNİZ"

Sarı kırmızılılar önceki gün TFF ile temasa geçerek, UEFA'dan gelecek yayın parasının Oğulcan'ın cezasına mahsuben Rizespor'a ödenip ödenmeyeceğini ve tarihini sordu. TFF'den gelen yanıt; "10 Eylül'de ödeme yapılacak" şeklinde oldu. G.Saray bunun üzerine, "2 Eylül'de (dün) UEFA'ya, 8 Eylül'de TFF'ye oyuncu listesini vermek zorundayız. Parayı biz ödeyip lisansı çıkaralım, siz sonra bize verirsiniz" dedi.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar

"ÖDEMEYİ RİZE'YE YAPIN"

TFF bu kez, "Parayı bize değil, Rizespor'a ödeyin. Lisans için gereken muvafakatnameyi onlar göndermeden futbolcuya lisans veremeyiz" cevabını verdi. G.Saray parayı Çaykur Rizespor'un banka hesabına gönderirken, noter aracılığı ile bir ihtarname çekip, "Uzlaşmıyorum. Yargıtay kararı bozarsa bu parayı faiziyle alacağım. Bu ödemeyi lisans çıkarmak için yazıyorum" bildirisinde bulundu. Böylelikle Oğulcan Çağlayan'ın Türkiye'de ve Avrupa'da oynamasını sağlayacak lisans çıkarıldı.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar - Haberler Spor
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