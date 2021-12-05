Galatasaray ligde istediğini alamıyor

Avrupa'da eski günlerini hatırlayan Sarı-kırmızılılar, ligde sıkıntılı dönemden geçiyor

Serhan TÜRK - -

Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Altay'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 beraber kalarak 2 puan daha kaybetti. Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray, ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçını kazanan sarı-kırmızılılar sonrasında oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarının hiçbirinde galip gelemedi.

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Galatasaray'da bu kaybın hemen unutulup Lazio maçına odaklanılması isteniyor. UEFA Avrupa Ligi'ni lider tamamlamak hem zaman, hem de kura avantajı getirecek. Sarı-kırmızılılar, Lazio karşısında mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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