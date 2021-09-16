Galatasaray - Lazio maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Lazio ile oynuyor. Peki, Galatasaray - Lazio maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Galatasaray - Lazio maçta golleri kim attı? Galatasaray - Lazio maç skoru kaç kaç? Galatasaray - Lazio maç nerede oynanıyor? Galatasaray - Lazio maçın hakemi kim? Galatasaray - Lazio maç hangi kanalda?

Galatasaray - Lazio maçı 16 Eylül Perşembe saat 19:45 'de başladı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Galatasaray - Lazio maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Lazio maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

GALATASARAY 0 - 0 LAZİO

GALATASARAY - LAZİO MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GALATASARAY - LAZİO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - LAZİO HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'ın yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. 4. hakem olarak David Smajc görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Slavko Vincic, AVAR koltuğunda ise Rade Obrenovic oturacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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