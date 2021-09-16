Galatasaray - Lazio maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
Galatasaray - Lazio bugün UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Galatasaray - Lazio maçı kaç kaç, maç bitti mi? Avrupa Ligi Galatasaray - Lazio maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Lazio maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Lazio ile oynuyor. Peki, Galatasaray - Lazio maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Galatasaray - Lazio maçta golleri kim attı? Galatasaray - Lazio maç skoru kaç kaç? Galatasaray - Lazio maç nerede oynanıyor? Galatasaray - Lazio maçın hakemi kim? Galatasaray - Lazio maç hangi kanalda?
GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Lazio maçı 16 Eylül Perşembe saat 19:45 'de başladı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
GALATASARAY - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Lazio maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - LAZİO MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?
Galatasaray - Lazio maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam etmektedir.
İLK YARI SKORU
GALATASARAY 0 - 0 LAZİO
GALATASARAY - LAZİO MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Maçta 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
GALATASARAY - LAZİO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY - LAZİO HAKEMİ KİM?
Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'ın yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. 4. hakem olarak David Smajc görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Slavko Vincic, AVAR koltuğunda ise Rade Obrenovic oturacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.