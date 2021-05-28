Işın Çelebi listesini divan kuruluna teslim etti
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Işın Çelebi listesini divan kuruluna teslim etti

Işın Çelebi listesini divan kuruluna teslim etti
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Işın Çelebi listesini divan kuruluna teslim etti Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi: "Bizim seçimi kazanmamızdan çok Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemli" Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

- Işın Çelebi listesini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi:

"Bizim seçimi kazanmamızdan çok Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemli"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. 242 ıslak imzayla geldiklerini belirten Çelebi, "Bizim seçimi kazanmamızdan çok Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemli. Tek liste halinde bir akil adamın başkanlığında Galatasaray'ın birliğini sağlayabilecek bir sistem mümkün olabilseydi çok iyi olurdu" dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, listesini Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelebi, "242 ıslak imzayla geldik. Bunu arttırmamız mümkündü ama kimseden imza istemedik. Müracaatımızı yaptık. Tüm kurulların listesini verdik. Seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Bizim seçimi kazanmamızdan çok Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemli. Bu mümkün olamadı. Tek liste halinde bir akil adamın başkanlığında Galatasaray'ın birliğini sağlayabilecek bir sistem mümkün olabilseydi çok iyi olurdu. Bunu gerçekleştiremedik. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kulübe yeni üye olan arkadaşların listesini bilmiyoruz. Yeni üye olan arkadaşlar genel kuruldan geçmediler. Mali kongre yapılamadı ve ibra olmadı. Bütün bu süreçlere neden olan arkadaşlar yeniden yönetim kurullarına aday oluyorlar. İbra olmamış ve her şeyi gizleyen arkadaşlar yeni yönetim kurullarına aday olmayı içlerine sindiriyorlarsa ben Galatasaray'ın geleceğinden daha çok endişe ederim. Bölünmüşlüğün ve parçalanmışlığın daha çok artacağını düşünüyorum. Son 1-2 yılda üye olan hiç kimseyi bilmiyoruz. Hiçbir mali rakamın içeriğini bilmiyoruz. Her şey gizli saklı. Kuzey Kore'nin yönetimi gibi kapalı bir yönetimle kongreye gideceğiz. Böyle bir genel kurul benim gördüğüm kadarıyla parçalanmışlığı arttıracak. Bunun da gelecek için büyük sıkıntı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Can Çobanoğlu ise yaptığı açıklamada, "Burada önemli olan Galatasaray'dır. Tüm seçimlerden karlı çıkan Galatasaray olmalıdır. Birlik ve bütünlüğe ihtiyaç vardır. Hep birlikte karar vermeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde camianın yeniden Avrupa fatihi bayrağını eline alıp gideceği güzel günleri vaat etmek için buradayız. Başkan davette bulundu. Ama maalesef diğer adaylardan icabet eden olmadı. Başkan, Galatasaray'ı konuşmak için çağırdı. Herhalde konuşmak istemediler" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi'nin listesi şöyle:

Yönetim: Işın Çelebi, Denizhan Ege, Can Çobanoğlu, Metin Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif İhsan Koz, Fatma Vildan Yirmeşoğlu, Taylan Aksoy, Alex Cem Üster, Ahmet Kayhan, Canan Dilara Kızılyalın Uç

Yönetim (Yedek): Mehmet Akif Aygün, Mesut Geniş, Mustafa Şimşek, Nevzat Görkem Boroğlu, Mehmet Şir

Denetim: İbrahim Bozan, Murat Kuloğlu, Faruk Emre Koçuk

Denetim (Yedek): Eralp Hiçsönmez, Yalın Tolga Gökyar, Berkin Günay,

Sicil: Mustafa Erol Gerçeker, Nazif Barlas, Zeki Daşdemir, Ayhan Karataş, Kamuran Sancar, Emre Dai, Ahmet Murat Malaz

Sicil (Yedek): Uğur İzzet Çomoğlu, Tugay Toydemir, Turgut Plümer

Disiplin: Mahmut Demir Doral, Bülent Karadeniz, Ömer Tümay, Eşref Evrensel, Turgut Bilgin, Mehmet Adnan Erdoğlu, Emrah Şener

Sicil (Yedek): Hamdi Aliyar Dengiz, Şule Tont Leki, Metin Özaydın, Aydın Önder, Ali Haydat Bengi

Işın Çelebi listesini divan kuruluna teslim etti
Işın Çelebi listesini divan kuruluna teslim etti
Işın Çelebi listesini divan kuruluna teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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