Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi
25.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:07
Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim ile kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay