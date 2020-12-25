Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi
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Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

25.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:07

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ile kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi
Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi
Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi
Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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