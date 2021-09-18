Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sporseverlerle buluştu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, genel sekreter Köksal Ünlü, yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, yönetim kurulu üyeleri Başak Karaca ve Abdulvahap Tanrıverdi, Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu ile futbolcular katıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendileri için güzel bir gün olduğunu söyleyerek, "Ali Sami Bey ve arkadaşlarının bu ocakta kurarak dünyaya açtıkları Galatasaray Spor Kulübü adına çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Kadın futbol takımımızı kutluyoruz. Bu işte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Onlar da Türk olmayan takımları yenmek adına bu yolculuğa çıkıyorlar. Bu camiamıza hayırlı olsun. Çok gururlu bir gün geçirdik. Hayırlı olsun" dedi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Nurcan Çelik, şöyle konuştu: "Harika başarılara imza atacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Bu mecralarda bizim de artık var olduğumuzu kadın futbolu adına göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Geç kalmış olduk. Olsun ama zamanla bu seviyeyi yakalayacağımıza inanıyorum. Galatasaray ile birlikte yol aldık. Daha güçleneceğiz. Galatasaray'ın kadın futbol branşı kuracağını duyunca heyecanlandım. Başkanımızın seçim vaatlerinden biriydi. Bu vesileyle tarihi bir an yaşıyoruz. Erkek takımımızın da ilk kurulumu burada gerçekleşti. Bizim için onur ve gurur verici bir durum. Her daim futbolun içinde olan biriydim. Futbolcu olarak, kulüp başkan olarak da. Maçlarımızı Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacağız. Lig konusunda henüz federasyon statüyü açıklamadığı için bu konu hakkında fazla bilgi veremeyeceğim. Kadroya takviye olacak. Çünkü biz çok genç bir ekibimiz. Yaş ortalamamız 17-18 gibi. 1'inci Lig'den başlarsak mutlaka takviye olacak. 3'üncü Lig'den başlarsak bu kadro bizi götürür diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.