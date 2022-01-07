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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FİBA Avrupa Ligi maçı ertelendi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FİBA Avrupa Ligi maçı ertelendi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 12 Ocak Çarşamba günü Fransız ekibi Basket Landes ile deplasmanda oynayacağı Kadınlar FIBA Avrupa Ligi 11. hafta maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 12 Ocak Çarşamba günü Fransız ekibi Basket Landes ile deplasmanda oynayacağı Kadınlar FIBA Avrupa Ligi 11. hafta maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın FIBA Tıp Komisyonundan uzmanlarla istişare edilerek ertelendiği, karşılaşmanın kesin tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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