Galatasaray'ın yeni yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı oldu

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 11 Kasım 2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirimi ile yönetim kurulu üyeliğine Nihat Kırmızı'nın seçildiği duyuruldu.

Doğa Sigorta, Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'na 2018/2019 ve 2019/2020 sezonlarında isim ve forma sponsoru olmuştu.

SPOR BURSU İLE GENÇLERE DESTEK

Galatasaray Kongre Üyeliği ve GSYİAD üyeliği aktif olarak devam eden Nihat Kırmızı'nın gençlerin sporu sevmesine yardımcı olmak adına amatör branşlara da destek verdiği kaydedildi. Birçok gence verilen spor bursu ile gençler için daha iyi bir gelecek yaratmak hedefiyle Doğa Sigorta, İTÜ Spor Kulübü'nün Basketbol U18, Voleybol ve Amerikan futbolu gibi en çok talep gören amatör branşların takımlarının sponsorluğunu üstlendi.

Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada "Camiamıza hizmete bundan sonra Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek olmanın gurur ve heyecanını paylaşırken, Başkanımız Sayın Burak Elmas'a bana duyduğu güven için teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Nihat Kırmızı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde yıl içerisinde açılışını yaptıkları Spor Bilimleri Fakültesi ile alanında uzman güçlü bir eğitim kadrosuyla antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği alanlarındaki eğitimlerle de hem sporcu hem de antrenör ve spor yöneticileri yetiştirilmesinde önemli adımlar attığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet