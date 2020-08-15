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Galatasaray'ın yeni sağ beki İstanbul'da

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağlamaya çok yakın.

Galatasaray'ın yeni sağ beki İstanbul'da
15.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:23

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Bugün İstanbul'a gelen Norveçli futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.

Galatasaray, Olympiakos'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı sağ bek Mariano'nun takımdan ayrılmasıyla arayışa giren sarı-kırmızılılar, Omar ile görüşmelere başladı. Bugün özel uçakla Atina'dan İstanbul Genel Havacılık Terminali'ne gelen 28 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Elabdellaoui, Yunan ekibi ile 170 maça çıktı; 11 gol atıp 16 da asist yaptı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, başarılı oyuncu İstanbul'a indiği anda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirimde bulundu. Omar Elabdellaoui, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.


Kaynak: DHA

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