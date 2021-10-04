Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta sarı-kırmızılıların son saniyede attığı gol büyük tartışmalara sebep oldu. Pozisyonu yorumlayan eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Galatasaray'ın son saniyede attığı golünün başlangıcında Halil Dervişoğlu'nun faul yaptığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fazlaca tartışmalı pozisyonun yaşandığı mücadeleyi, eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi.

Deniz Çoban'ın Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı değerlendirmesi şöyle:

Fanatik'in haberine göre; Deniz Çoban, Çaykur Rizespor'un ilk golünde 3 kez faul olduğunu söylerken, "Bu pozisyonda 3 tane faul var, gidiyor gol oluyor. VAR öyle demiş, hakem böyle demiş. Arkasını dönmüş pozisyona. Bu kadar kritik bir anda hiçbir şeyden haberi yok. Bugün Ali Palabıyık sahada değildi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koyduGörüntü: Beinsports

Muslera'nın kırmızı kart görmemesini eleştiren Çoban, "Bugün Ali Palabıyık'ın verdiği birçok tartışılan kararı var ama bence şu dakika Türk hakemliğinin çok büyük yara aldığı dakika. Sözlerimi seçmeye çalışıyorum. Sarı kartı göstermişsin. Oyuncu o sarı karta rağmen sakinleşmiyor. Ağzınızın içine kadar girmiş bir şeyler söylüyor, sizi protesto ediyor" dedi.

Ali Palabıyık'ın göstermediği kırmızı kartın izahı olmadığı söyleyen Deniz Çoban, Ali Palabıyık'ın görmedim, duymadım, görmediğin anda oldu deme şansı yok. Muslera topa vurduktan sonra dönüp bakıyor, görüyor. Gördüğü halde de kırmızı kartı gösteremiyor. Bunun hiçbir izahı yok. Bugün verdiği kararların hepsini kabul edelim, önü perdelendi, göremedi, yağış vardı, yorgundu, morali bozuktu Her şey tamam ama bu gösterilmeyen kırmızı kartın izahı olamaz. Bu kırmızı kartı bir hakem gösteremiyorsa kusura bakmasın kendini bir daha kontrol etsin. Cümleleri seçmeye çalıştım, ne olur affedin" dedi.

Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koyduGörüntü: Beinsports

Galatasaray'ın son saniyede attığı golün iptal edilmesi gerektiğini belirten Çoban, "Bu golün yüzde 100 iptal edilmesi gerekirdi. VAR biraz havayı koklasa, ne olduğunu takip etse. Ali Palabıyık bu pozisyonda yanlış yerde duruyor. İlk pozisyonda topu gösteriyor, Halil topla oynadı diyor. VAR'ın temel prensibi ne zaman devreye girer? Hakemin görmediği bir şey olduğunda devreye girer. Adam topu gösteriyor, Halil'in topla oynadığını zannediyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu
Haberler.com - Spor Haberleri
Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı

Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı

 Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor

Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Hamza Hamzaoğlu Muslera Gökhan Töre Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 01:37:18. #1.17#