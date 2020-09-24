Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
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Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?

24.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:37
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?

Hırvatistan'ın başarılı takımlarından sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Rangers nerenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Rangers'te hangi oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde? Rangers hangi ülkenin takımı?

Avrupa'da ve kendi liginde gösterdiği başarılarla hafızalarda yer edinen Rangers, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Rangers hakkında, Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim, konuları araştırıldı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ RANGERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Temsil ettiği yer: Glasgow, Birleşik Krallık

Teknik direktör: Steven Gerrard

Arena/Stadyum: Ibrox Stadyumu

Kapasite: 50.817

Rangers Futbol Kulübü, İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nin en üst seviyesi İskoçya Premiership'de oynayan Glasgow'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu, şehrin güneybatısında yer almaktadır.

Rangers, 54 kez İskoçya lig şampiyonluğu, 33 kez İskoç Kupası ve 27 kez de İskoç Ligi Kupası'nı kazanarak kırılması zor rekorlara imza atmış ve üç kupanın üçünü de aynı sezonda yedi kez kazanarak, dünyanın diğer kulüplerinden daha fazla bu başarıya imza atmıştır. Rangers, UEFA turnuvalarına ulaşan ilk Britanya kulübü olmuş ve 1972'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren kulüp 1961 ve 1967'de de aynı kupada iki kez final oynamıştır. 2007-2008 sezonunda da UEFA Kupası'nda final oynama başarısı göstermiş ve 200 bin kişi final günü takımla İngiltere'nin Manchester şehrine seyahat etmiştir. Rangers'ın Celtic'le uzun süredir devam eden ezeli bir rekabeti vardır ve iki Glasgow kulübünün bu mücadelesi Old Firm olarak bilinir ve dünyanın en popüler derbilerinden biri olarak gösterilir.

Mart 1872'de kurulan Rangers FC, İskoç Futbol Ligi'nin 11 kurucu üyesinden biriydi ve 2011-12 sezonunun sonunda The Rangers Football Club PLC'nin tasfiye edilişine kadar hep İskoç Premier Ligi'nde mücadele etti. Ardından ismi Glasgow Rangers'tan Rangers FC'ye dönüşen kulüp, yeni bir kurumsal kimliğe sahip olarak, bir sonraki sezonun başlangıcında amatör İskoçya futbol liginden başlayarak her sezon bir üst lige çıkarak dört sene sonunda tekrar Premier Lig'e dönmüştür.

RANGERS HANGİ LİGDE?

Rangers İskoçya Ligi'nde yer almaktadır.

RANGERS KADROSU

Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?
Galatasaray'ın rakibi Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers nerenin takımı? Rangers'te hani oyuncular ve teknik direktörü kim? Rangers hangi ligde?

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