Takımın kötü oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti
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Takımın kötü oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti

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Galatasaray maçında cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, takımın gösterdiği performans nedeniyle sinirden çıldırdı. Yenilen goller sonrasında hareketleriyle takıma tepki gösteren Terim maçın son düdüğüyle birlikte sinirli bir şekilde tribünü terk etti. Tecrübeli teknik direktörün kadro tercihi ise sosyal medyada taraftarlar tarafından yoğun eleştiri aldı.

Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybederek şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı alamadı. PFDK tarafından 2 maç men cezası alan Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti.

TAKIMA ÇOK SİNİRLENDİ

Kendisi gibi 2 maç ceza alan yardımcısı Ümit Davala ile birlikte mücadeleyi tribünden dikkatle takip eden tecrübeli teknik adam, yardımcısıyla sık sık konuşarak takımının mücadelesini değerlendirdi. Takımının gösterdiği kötü performansa sinirlenen ve tribündeki hareketleriyle tepki gösteren Terim, karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sinirli bir şekilde tribünü terk etti.

Galatasaray'ın oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti

TERCİHLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sağ bekte Şener ile başlayan tecrübeli teknik adam, stoperde Ryan Donk'un partneri olarak ise Gedson Fernandes'i sahaya sürdü. Hatayspor'un 21. dakikada Diouf ile bulduğu golde orta Şener'in bölgesinden gelirken gol vuruşunu ise Gedson Fernandes'in bölgesinden yapıldı.

Ev sahibi ekibin bu golünün ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve kendi bölgesi stoper olan Ozornwafor'un yerine Gedson'un o bölgeye çekilmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.

Galatasaray'ın oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti
Galatasaray'ın oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti
Galatasaray'ın oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti
Galatasaray'ın oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti
Galatasaray'ın oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti
Galatasaray'ın oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti
Takımın kötü oyunu Terim'i çok sinirlendirdi! Taraftarlar da faturayı hocaya kesti

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