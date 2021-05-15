Galatasaray'ın maçı öncesi olağanüstü güvenlik önlemi! Stadyuma giden yol araç trafiğine kapatıldı

Türk Telekom Stadyumu'nun önünde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Stadın önünden geçen yol araç trafiğine kapatıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şampiyonluk kutlamalarına izin verilmeyeceği belirtilmişti. Yaşanması muhtemel kötü olayların önüne geçilmesi için emniyet güçleri erkenden önlem aldı.

Şampiyonun belli olacağı ligin son haftasında kötü olayların yaşanmaması için emniyet güçleri erken önlem aldı. Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi stadyuma giden yol araç trafiğine kapatıldı.

3-4 BİN CİVARINDA SEYİRCİ OLACAK

Bu akşamki karşılaşmada 3-4 bin civarında seyircinin olacağı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, kısıtlamara rağmen şampiyonluk için tribünlerini sınırlı sayıda taraftarına açacak. Yönetim, muhtemel cezayı ödemeyi de göze aldı.