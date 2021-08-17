Galatasaray'ın ligdeki ilk maçına Marcao'nun şiddeti damga vurdu

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Girsunspor ile oynadığı maça, Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti damga vurdu.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Girsunspor ile oynadığı maça, Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti damga vurdu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstün ayrılarak sezona galibiyetle başladığı müsabakada, sporseverler futbol sahalarında az rastlanır bir olaya şahitlik etti.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladı. Topun taca çıktığı anda iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası Galatasaray yarı sahasından koşarak Giresunspor yarı sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, 22 yaşındaki oyuncuya önce kafa ardından da yumruk attı.

Galatasaraylı futbolcular Alexandru Cicaldau ve Mbaye Diagne araya girerek gerginliğe son verirken, oldukça sinirli olduğu görülen Marcao güçlükle sakinleştirildi.

Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, olayın ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve Marcao'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Brezilyalı futbolcu, eylemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilecek.

Spor gündemine damga vurdu

Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet, spor basınının bir numaralı gündemi haline geldi.

Spor yazarları ve yorumcuları, olaya sert bir şekilde tepki gösterdi. Marcao'nun davranışı sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.

Galatasaray, son 10 sezonun 8'ine galibiyetle başladı

Galatasaray, Giresunspor karşısında sahadan üç puanla ayrılarak ligin ilk haftalarında gösterdiği başarılı performansı bu sezon da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, son 10 sezonda ligde oynadığı ilk hafta maçlarının 8'inden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu maçların birini kaybeden Galatasaray, birinde ise berabere kaldı.

Galatasaray, lig tarihinde ise ilk hafta maçlarında 44 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Cicaldau golle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, forma giydiği ilk resmi maçta ağları havalandırdı.

UEFA'ya bildirilen listede ismi yer almadığı için Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarında görev alamayan Rumen futbolcu, ilk kez Giresunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giydi.

Alexandru Cicaldau, müsabakanın 45+1. dakikasında penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray'da Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Alpaslan Öztürk de yeni takımlarıyla ilk lig maçına çıktı.

Diagne'den 3. gol

Giresunspor karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlarda 3. kez ağları havalandırdı.

Karşılaşmada bir de penaltı kaçıran Diagne, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV Eindhoven ile İstanbul'da oynadığı rövanş maçı ve UEFA Avrupa Ligi elemesinde St. Johnstone ile deplasmanda yaptığı rövanş müsabakasında birer kez topu filelere göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar