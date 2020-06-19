Galatasaray, karton taraftarları arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara sonrasında ilk iç saha maçına hazırlanan Galatasaray'da karton taraftarlar tribünlere yerleştirildi. Karton fotoğraflar arasında sene başında trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'a da yer verildi.

Galatasaray'ın mabedi Türk Telekom Stadyumu, salgın sonrası sürece hazır hâle getirildi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle Galatasaray, tribünlere karton taraftarlar yerleştirdi. Karton taraftarlar arasında Kobe Bryant detayı çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak ayındaki trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın karton fotoğrafını da tribünlere yerleştirdi.

GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Dünyaca ünlü basketbolcu, 2011 senesinde bir sponsorluk anlaşması dolayısıyla Türkiye'ye gelmişti. O dönemde Galatasaray'ı da ziyaret eden Kobe Bryant, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirerek takımın antrenmanına katılmış ve futbolcularla vakit geçirmişti.

GAZİANTEP'İ PAZAR GÜNÜ KONUK EDECEK

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı maçta 21 Haziran Pazar günü 21.00'de Gaziantep FK'yi konuk edecek. Zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar 27 hafta sonunda topladığı 50 puanla ligin 4. basamağında yer alıyor.