Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Al Hilal-Al Ahli maçının 12. dakikasında baygınlık geçirdi Galatasaray'da forma giydiği dönemde de bir maçta baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis, kronikleşen vazovagal senkop hastalığı nedeniyle bir kez daha yeşil sahalarda kendini yere bıraktı. İzleyenleri korkutan yıldız futbolcu, Al Hilal-Al Ahli maçının 12. dakikasında baygınlık geçirse de bir süre sonra kalkıp oyuna devam etti.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, kronik hastalığı nedeniyle bir kez daha yeşil sahalarda baygınlık geçirdi. Sarı kırmızılılarda oynadığı dönemde de bir Kasımpaşa maçta baygınlık geçiren ve bir süre oyuna devam ettikten sonra kenara alınan Gomis, Al Ahli Jeddah maçının 12. dakikasında kendisini yere bıraktı. Hemen müdahale edilen Fransız futbolcu bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ayağa kalktı ve maça devam etti.

BAYILMA NEDENİ VAZOVAGAL SENKOP HASTALIĞI

Vazovagal senkop adında bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı. 2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında bir antrenmanda ani bir baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu.

Bafetimbi Gomis zaman zaman, aşırı sıcak hava, aşırı nem ve yoğun stres altında bulunduğu durumlarda şuur kaybı yaşayabiliyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlıkta bu hastalığı tetikleyebiliyor.

LYON VE SWANSEA'DE DE AYNI SORUNLARI YAŞADI

Fransa'da Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçiren Gomis, Premier League'de Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında da sorunu yaşamış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı.