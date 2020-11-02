Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı
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Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı

02.11.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:24

İzmir'de yaşanan deprem felaketinde 65 saat enkaz altında kalan ve kurtarma ekipleri tarafından mucize eseri sağ olarak çıkarılan Elif Perinçek tüm Türkiye'yi sevince boğarken, Galatasaray'ın yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 65 saat enkaz altına kalan ve mucize eseri sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaşanan üzüntülü günlerde tüm Türkiye'ye mutluluk verdi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra hemen tedavi altına alınan Elif için Galatasaray Kulübü'nden duygusal bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var Elif" mesajını paylaştı. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı

NEVZAT AYDIN TÜM EĞİTİM MASRAFLARINI ÜSTLENECEK

Ünlü girişimci ve bir dönem Trabzonspor yöneticiliği yapan Nevzat Aydın, Elif Perinçek'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenecek.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aydın, "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın. Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı

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Haber Yorumları (1)
BİNGÜL TEYZE: Güzel kızım bundan sonraki günlerin mutlu geçsin inşallah yüreğinize sağlık nevzat bey ayrıca sizi kutluyorum ve cümlemize sağlıklar diliyorum
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