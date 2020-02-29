Galatasaray ile Gençlerbirliği 96. randevuda
Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.
İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.
Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.
Kaynak: AA