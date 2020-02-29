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Galatasaray ile Gençlerbirliği 96. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek.

29.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:42
Galatasaray ile Gençlerbirliği 96. randevuda

ile , lig tarihinde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı.

'daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.

Kaynak: AA

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