Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3 - Haberler Spor
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Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Pınar Elma (xx)GALATASARAY HDI SİGORTA: Emre (xx), Murat (xx), Burutay (xxx), Doğukan (xx), Torres (xx), Sedlacek (xx), Beytullah (xx), Cansın (x), Selim (x), Hakkı (x)CİZRE BELEDİYESPOR: Seganov (xx), Divis (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx),...

İZMİR (DHA) -

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Pınar Elma (xx)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Emre (xx), Murat (xx), Burutay (xxx), Doğukan (xx), Torres (xx), Sedlacek (xx), Beytullah (xx), Cansın (x), Selim (x), Hakkı (x)

CİZRE BELEDİYESPOR: Seganov (xx), Divis (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx), Can (xx), Emin (xxx), Umut (xxx), Ahmet (xx), Andaç (x), Eren (x), Selim (xx), Fatih (x)

SETLER: 22-25, 25-17, 24-26, 25-21, 12-15

SÜRE: 144 dakika (29, 28, 35, 29, 23)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 22-25, 25-17, 24-26, 25-21 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi. Grupta yarın 17.30'da Cizre Bld-Bursa BŞB, 20.00'de Bingöl Solhanspor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.


Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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Haber: Galatasaray HDI Sigorta - Cizre Belediyespor: 2-3 - Haberler Spor
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