Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda?
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Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda?

23.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:38
Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme mücadelesi kapsamında Galatasaray - Hajduk Split karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Galatasaray - Hajduk Split maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda, maçın hakemi kim, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarı kırmızı takımın Hajduk Split maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Galatasaray - Hajduk Split saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Galatasaray - Hajduk Split maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Avrupa'nın nefesleri kesen liginde iki başarılı takım mücadele edecek. İşte, Galatasaray - Hajduk Split maçının merak edilenleri.

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Hajduk Split, UEFA ön eleme müsabakası 24 Eylül Perşembe günü 21.00'de sporseverlerin karşısında olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesi Türk Telekom Arena, İstanbul'da oynanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ KİM?

Nefeslerin tutulup beklendiği mücadeleyi Craig Pawson yönetecek. Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ile Ian Hussin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı takımın Hajduk Split karşısında top koşturacağı mücadele Spor Smart , Smart Spor HD kanallarından yayınlanacak.

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Hajduk Split ekibi: Marin Ljubic, Kristian Dimitrov, Darko Nejašmic, Leon Krekovic, Marin Jakoliš, Mijo Caktaš, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujakic, Mario Cuic, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Juric, Ivan Dolcek, David Colina, Mario Vuškovic, Darko Todorovic, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Sentic.

Galatasaray 11'i: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre, Babel, Diagne.

Kaynak: Haberler.com

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