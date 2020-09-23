Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme mücadelesi kapsamında Galatasaray - Hajduk Split karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Galatasaray - Hajduk Split maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda, maçın hakemi kim, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta?