Galatasaray - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak Süper Lig Galatasaray - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi? - Haberler
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Galatasaray - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak Süper Lig Galatasaray - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

Galatasaray - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak Süper Lig Galatasaray - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
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2021-2022 Süper Lig 20. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - GZT Giresunspor arasında oynanıyor. Galatasaray - Giresunspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Galatasaray - Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray - Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray - Giresunspor kaç kaç? Galatasaray - Giresunspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Giresunspor arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Giresunspor maçı bitti mi? Galatasaray - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 8 Ocak Galatasaray - Giresunspor maçı hakkında bilgiler!

Galatasaray - Giresunspor maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

Galatasaray - Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 Giresunspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta 1-0 Giresunspor önde. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Giresunspor'un golleri:

  • 11. dakika : Magomed-Shapi Suleymanov

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 0 - 1 GİRESUNSPOR

Maç 1-0 Giresunspor'un galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 0 - 1 GİRESUNSPOR

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)

ÖZGÜR YANKAYA(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

ERCAN DAĞDEVİREN(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

ŞABAN GÜVEN EKER(Temsilci)

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