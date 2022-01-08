Galatasaray - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak Süper Lig Galatasaray - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Giresunspor arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Giresunspor maçı bitti mi? Galatasaray - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 8 Ocak Galatasaray - Giresunspor maçı hakkında bilgiler!

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Giresunspor maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Giresunspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-0 Giresunspor önde. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Giresunspor'un golleri:

11. dakika : Magomed-Shapi Suleymanov

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 0 - 1 GİRESUNSPOR

Maç 1-0 Giresunspor'un galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 0 - 1 GİRESUNSPOR

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)

ÖZGÜR YANKAYA(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

ERCAN DAĞDEVİREN(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

ŞABAN GÜVEN EKER(Temsilci)

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