GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

Galatasaray - Göztepe karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Süper Lig'in 37. haftasında sahne alacak bu önemli mücadele öncesi, futbolseverler maçın yayın saati ve kanalıyla ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Galatasaray ile Göztepe arasındaki bu heyecan dolu maçı canlı takip etmek isteyenler için tüm detaylar…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Göztepe maçı, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacağı bu önemli maçta Göztepe de güçlü performansıyla dikkat çekecek. Taraftarlar, bu karşılaşmada yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.