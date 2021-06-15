Korona virüs testi pozitif çıkan Falcao idmanda yer almadı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao'nun idmanda yer almadığını açıkladı.

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan Galatasaray'da Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel, sağlık kontrolünden geçti. Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışmaları yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya halihazırda milli takımları ile birlikte olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı.

Günün ikinci antrenmanı saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı