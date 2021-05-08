Galatasaray galibiyet serisini 4'e çıkardı

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla ligde yenilmezliğini sürdürdü ve üst üste 4. galibiyetini elde etti. Aslan son 7 mücadelede de 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı yenerken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı